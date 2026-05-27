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Roland Garros, Cinà-De Jong e lo ‘strano’ ritardo per l’inizio del match: cos’è successo a Parigi

(Adnkronos) – Ritardo notevole per l’inizio di uno dei primi match di oggi, mercoledì 27 maggio, al Roland Garros. La sfida tra l’azzurro Federico Cinà e l’olandese Jesper De Jong è cominciata con quasi mezz’ora di ritardo, intorno alle 11:30, quando l’inizio ufficiale della partita era fissato alle 11. Ma cos’è successo a Parigi? I giocatori sono entrati sul campo intorno alle 11:15: prima De Jong (con una vistosa fasciatura alla gamba destra) e poi, dopo qualche minuto, il diciannovenne palermitano. I motivi non sono stati resi noti dall’organizzazione del torneo, ma l’evento ha lasciato perplessi addetti ai lavori e soprattutto tifosi, che hanno passato diversi minuti a guardare l’orologio e a chiedersi il motivo, in un’altra giornata di grande caldo nella capitale francese. 

Un ritardo molto strano e che non si vede spesso in tornei di questo livello, dove la puntualità è all’ordine del giorno anche considerando il gran numero di match da giocare durante la giornata.  

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