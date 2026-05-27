Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”

(Adnkronos) –

Rossella Erra ha denunciato gli insulti e le minacce che riceve sui social, anche a causa del suo peso. L’opinionista, ospite oggi, mercoledì 27 maggio, di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, è tornata a parlare dei leoni da tastiera che quotidianamente commentano con cattiveria il suo aspetto fisico.

“Hai un fisico che definirei volgare, chiatta e piuttosto bruttarella. Chi sei e cosa fai nella tua vita”. “Vai da un chirurgo plastico perché fai schifo”. “Non è un’attrice, è una vacca pronta per il macello in occasione della pasqua”. Questi sono alcuni dei commenti pubblici che l’opinionista ha letto oggi nel salotto di Caterina Balivo. Commenti che ha definito quasi “leggeri”, perché quelli “gravi” non possono essere nemmeno letti in diretta.

“Ci sono almeno 30 utenti che in modo sistematico vengono sotto il mio profilo a insultarmi chiamandomi vacca e mongolfiera”, ha detto Erra spiegando il motivo per cui ha deciso di denunciare: “Quando ho cominciato a ricevere insulti da utenti che mi dicevano che sono buona solo a fare cose sessuali, è intervenuto il mio avvocato che li ha invitati a moderare i termini. Ma anche lui ha cominciato a subire insulti”.

Negli ultimi giorni, però, gli insulti si sono trasformati in minacce di morte: “Mi hanno detto anche ‘non vediamo l’ora di vederti al binario per…'”, ha spiegato l’opinionista.