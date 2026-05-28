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Bomba d’acqua a Milano: grandine, diluvio e raffiche di vento

(Adnkronos) –
Violenta ondata di maltempo su Milano, dopo giorni di caldo record. Passate da poco le 19 di oggi giovedì 28 maggio, forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forte pioggia, che trasforma le strade in fiumi. 

Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dal pomeriggio e fino a mezzanotte. Nel comunicarlo il Comune di Milano aveva invitato cittadini e cittadine “a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi” e “in occasione di eventi all’aperto”. 

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