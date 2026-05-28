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Console del Marocco “Svolto ruolo importante in tema di libertà e indipendenza”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’Africa, il Consolato generale del Marocco organizza un evento all’Assemblea Regionale Siciliana per la proiezione del documentario ‘Il Marocco e i movimenti di liberazione in Africa. Questo documentario è una storia comune africana, che mostra una fase della storia contemporanea del continente in cui il Marocco ha giocato un ruolo molto importante in materia di aiuto e solidarietà ai movimenti africani e ai leader africani alla ricerca di libertà e di indipendenza. Dunque oggi ci riuniamo qui per celebrare l’Africa e al contempo per rendere omaggio a questo documentario, che condivide la memoria e consacra i valori di pace e solidarietà”. Lo ha dichiarato la console generale del Marocco, Maryem Nassif, presente a Palazzo dei Normanni, a Palermo, dove è stato proiettato il documentario “Il Marocco e i movimenti di liberazione in Africa”. L’evento vede in prima fila il Consolato generale del Marocco, in coordinamento con il Coppem e con il supporto dell’Ars. xd8/mca3/gtr/vbo

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