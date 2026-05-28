Il fiume Po già a livello delle grandi secche estive: “Attenzione alla stagione irrigua”

Non è bastata la pioggia caduta nella mattinata di giovedì a mitigare le temperature: il grande caldo che ha colpito Cremona e il suo territorio continua a farsi sentire; nel fine settimana sono previste ancora instabilità che, tuttavia, pare non contribuiranno ad alleviare la canicola.

Nel frattempo inizia ad essere sorvegliato speciale il Fiume Po: attualmente il livello delle acque a Cremona è di circa 7 metri sotto lo zero idrometrico, un dato simile a quello che si registra normalmente in piena estate. La neve caduta in montagna qualche settimana fa si è sciolta velocemente e, dicono gli esperti, al netto di stravolgimenti ci si potrebbe dover preparare ad una stagione irrigua non facile.

Il record storico di 8,55 metri sotto lo zero idrometrico è stato raggiunto nell’estate del 2022, segnata da una siccità senza precedenti anche a causa di un inverno e di una primavera praticamente privi di piogge, con pesanti danni alla stagione agricola.

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