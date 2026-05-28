La rinnovata Casa dell’Accoglienza si apre alla città con una grande festa

A un mese esatto dalla presentazione ufficiale alla città, la “nuova” Casa dell’Accoglienza lancia un nuovo evento per valorizzare la riqualificazione dei suoi spazi e delle sue funzioni e rilanciare il suo legame con il territorio. Venerdì 5 giugno 2026, a partire dalle ore 17, la sede di Caritas cremonese in via Sant’Antonio del Fuoco, 11 ospiterà una festa aperta a tutta la cittadinanza, dedicata ai bambini, alle famiglie, ai collaboratori, ai volontari e agli stessi beneficiari dei servizi di Caritas.

L’evento è promosso in collaborazione con il Comune di Cremona (Settore Politiche Sociali). Sarà, infatti, l’occasione anche per valorizzare il contributo del bando PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’ambito dei finanziamenti dell’Unione Europea – NextGenerationEU, che è stato destinato ad alcuni lavori e progettualità.

I residenti protagonisti: ponti tra culture attraverso il gioco e il racconto.

La vera forza della festa risiederà nel protagonismo attivo dei residenti della Casa dell’Accoglienza, che si faranno promotori di socialità e guide per gli ospiti.

Nel pomeriggio, dalle 17, il cortile si trasformerà in una piazza d’altri tempi grazie alle attività di “Energia Ludica”, che proporrà i giochi di una volta adatti a tutte le età. In questo contesto, i residenti della Casa scenderanno in campo come veri e propri “mediatori ludici”, affiancando i bambini e i genitori nella scoperta dei giochi, abbattendo ogni barriera attraverso il linguaggio universale del divertimento.

Inoltre, gli ospiti della struttura diventeranno narratori attivi dei propri contesti di provenienza, offrendo ai partecipanti un prezioso viaggio culturale che spazierà dall’Asia, al Nord Africa, fino all’Africa sub-sahariana. Un’opportunità unica di scambio diretto e conoscenza reciproca, dove la memoria e il racconto diventeranno strumenti per tessere una nuova trama comunitaria.

Il viaggio attorno al mondo proseguirà anche a tavola. Dalle ore 19 aprirà il buffet con cibo etnico, un percorso gastronomico preparato per valorizzare le tradizioni culinarie dei diversi Paesi d’origine degli ospiti della Casa.

A coronare la serata, alle ore 20.30, il cortile della struttura farà da palcoscenico a cielo aperto per lo spettacolo di strada curato dalla compagnia “L’Abile Teatro”, una performance magica e divertente adatta a grandi e piccoli, capace di unire poesia, comicità e stupore.

Per tutta la durata della Festa sarà possibile partecipare a delle visite guidate degli spazi riqualificati.

Caritas Cremonese, il Comune e tutti i partner invitano la cittadinanza, e in particolare le famiglie con bambini, a partecipare a questo momento di festa e di condivisione per vivere e scoprire insieme una Casa che, anche grazie al supporto del PNRR, è diventata uno spazio rinnovato e aperto a tutti.

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