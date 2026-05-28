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Imprese, Adamo “La crescita passa dalla fusione di esperienze diverse”

MILANO (ITALPRESS) – “Le organizzazioni che performeranno meglio sono quelle che potranno contare su team multigenerazionali coesi, capaci di generare resilienza e performance elevate attraverso la fusione di esperienze diverse. In questo contesto, la leadership deve evolvere, passando da un modello autoritario a uno basato sull’ascolto e sulla fiducia”. Lo ha detto Riccardo Adamo, founder di Aerre Partners e 50yet, nel corso di un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

trl/sat/gsl

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