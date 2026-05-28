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Milan, Leao e l’indizio di mercato: “Mi piacciono United e Arsenal”

(Adnkronos) –
Rafa Leao lascerà il Milan nel prossimo mercato? Oggi, giovedì 28 maggio, l’attaccante portoghese, reduce da una stagione estremamente negativa in rossonero, ha lanciato un vero e proprio indizio sul proprio futuro, facendo capire che gli piacerebbe volare in Inghilterra. 

Ospite del podcast ‘CernucciPodcast’, Leao ha risposto a domanda diretta su dove gli piacerebbe giocare. Il portoghese ha risposto senza peli sulla lingua e non badando alla diplomazia: “Seguo sempre la Premier League”, ha ammesso Leao, “le squadre che mi piacciono di più sono Manchester United e Arsenal”. 

Il futuro di Leao dipenderà dal nuovo allenatore del Milan. Dopo una stagione negativa però, il portoghese potrebbe lasciare la Serie A a fronte di un’offerta ritenuta adeguata dal Diavolo, che prima deve scegliere la nuova dirigenza dopo che Gerry Cardinale ha licenziato in tronco Tare, Moncada e Furlani, oltre all’allenatore Massimiliano Allegri, destinato a sostituire Antonio Conte al Napoli. 

 

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