Sanità, Bucci “In Liguria 32 case di comunità, miglioramenti giorno dopo giorno”

MILANO (ITALPRESS) – In Regione “siamo contenti perché dovevamo fare 30 case di comunità e in realtà ne abbiamo fatte 32. Sono già in funzione e sono strutturate. Nel mese di aprile abbiamo fatto già 20.000 visite e performance. Questa è la dimostrazione che la sanità locale è ciò di cui c’è bisogno. Continueremo con miglioramenti giorno dopo giorno, tutte le persone che vanno nelle case di comunità non vanno nei pronti soccorso e questo è importante per snellire l’operatività dei nostri ospedali”. Cosi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta”.

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