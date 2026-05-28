“Sendas”, a Cremonajazz i ritmi caraibici di Omar Sosa

Nel 2022 era in scena fra gli applausi all’ombra del Torrazzo con il trombettista Paolo Fresu, ora è tornato nell’Auditorium G. Arvedi per una caleidoscopica performance di piano solo presentando l’ultimo progetto discografico, “Sendas” (sentieri): il pianista cubano Omar Sosa ha stregato mercoledì sera il pubblico di CremonaJazz, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, che per l’undicesima edizione propone acclamati artisti del panorama internazionale.

Ogni nota, spiega Sosa, racconta una storia che intreccia jazz contemporaneo, radici africane e sensibilità senza confini, attestando il potere curativo dell’arte in un mondo colpito da guerre, cambiamenti climatici e distopia tecnologica. Sendas è stato registrato in Italia durante la pandemia e raccoglie improvvisazioni alla tastiera del Fazioli che creano una connessione fra l’artista e l’uditore.

È risultato evidente nel concerto, dove il suono sprigionato dal pianoforte ha evocato il ritmo delle percussioni caraibiche e al contempo l’anima di Sosa in un’espressione di libertà e pace.

CremonaJazz si concluderà il 4 giugno con Trilok Gurtu Special Project in prima assoluta.

© Riproduzione riservata