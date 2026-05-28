Ultime News

28 Mag 2026 Sicurezza nel cremonese: a Palazzo Comunale i Sindaci incontrano il Prefetto Giannelli
28 Mag 2026 Georgiano inseguito e arrestato in viale Po: “Avevo paura di essere rimpatriato”
28 Mag 2026 Lombardia, audizione con AIPo su navigabilità del Po e rilancio della logistica fluviale
28 Mag 2026 Viola il divieto di avvicinamento alla madre: 48enne condannato a 10 mesi
28 Mag 2026 Studenti del Romani a lezione di Diritto sul campo in tribunale a Cremona
Nazionali

Ucraina, ucciso combattente italiano. Chi era Alex Pineschi

(Adnkronos) – Il combattente volontario italiano Alex Pineschi è stato ucciso in Ucraina. A darne la notizia è l’associazione di volontari Memorial sul suo profilo Facebook: “Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. 

Non ci sarebbero ancora conferme ufficiali riguardo il decesso del 42enne originario di La Spezia, che dopo aver combattuto contro lo Stato Islamico in Iraq, aveva deciso di partire come volontario al servizio delle forze di difesa di Kiev che si difendevano dall’invasione russa.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...