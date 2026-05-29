Al volante con tasso alcolico di 1,6 g/l, nei guai 53enne

Prosegue il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri sulle strade cremonesi per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire gli incidenti stradali. A questo proposito, nelle prime ore del 28 maggio, i militari della Sezione Radiomobile di Cremona hanno fermato un uomo che guidava sotto l’effetto di alcolici.

Erano circa le 03.10 della quando la gazzella ha fermato un’autovettura che transitava lungo Viale Po. Alla guida si trovava un uomo di 53 anni. Il conducente ha evidenziato subito i sintomi di un’alterazione psicofisica, hanno proceduto immediatamente con gli accertamenti del caso.

E’ emerso che l’automobilista si era messo alla guida con un tasso alcolemico di circa 1,60 g/l, valore oltre tre volte superiore al limite massimo consentito dal Codice della Strada. Nei suoi confronti è quindi scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

“Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza cruciale del pattugliamento preventivo svolto dall’Arma, specialmente durante le fasce orarie notturne” commentano dal comando. “La presenza capillare sulle strade e l’intervento tempestivo dei militari, si confermano un filtro essenziale per intercettare tempestivamente comportamenti alla guida rischiosi, rimuovendo dalla circolazione conducenti non idonei e scongiurando così potenziali pericoli per l’incolumità pubblica”.

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