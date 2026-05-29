Campo scuola, finiti importanti interventi di manutenzione straordinaria

Sono stati ultimati alcuni importanti interventi manutentivi al Campo Scuola di via Corte. Questi lavori, di natura straordinaria, hanno riguardato la completa riqualificazione dell’impianto audio esterno posizionato nell’area della tribuna e utilizzato per lo svolgimento delle competizioni sulla pista di atletica. L’intervento è stato interamente finanziato dall’Amministrazione per una spesa di circa 10mila euro.

E’ stata inoltre portata a termine la sistemazione del tetto degli spogliatoi a servizio degli atleti della pista di atletica. Questo intervento straordinario, mai attuato in passato, è l’esito di virtuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione sportiva che ha in gestione l’impianto. Le opere, infatti, sono state effettuate dall’associazione sportiva dilettantistica Cremona Sportiva con il contributo economico del Comune di Cremona.

Nel complesso i lavori hanno interessato il rifacimento della copertura degli spogliatoi e una riqualifica dei locali con interventi sull’impianto elettrico, sull’impianto di aspirazione dell’aria, sull’illuminazione dei locali, sulla bonifica degli intonaci e loro tinteggiatura. L’Amministrazione ha coperto i costi relativi al rifacimento del tetto, quantificabili in 60.000 euro, mentre la società sportiva si è fatta carico di tutte le opere interne per ulteriori 30.000 euro.

Sono terminate anche le opere con la riqualificazione delle pareti e la loro tinteggiatura. Si è attesa infatti la stagione calda in quanto era necessario che si asciugasse l’umidità accumulata nel tempo anche a causa delle infiltrazioni derivanti dal tetto ammalorato. Ora gli spogliatoi del campo scuola tornano ad essere accoglienti e sicuri per i numerosi atleti e cittadini che utilizzano la pista.

“Continuano gli investimenti sul Campo Scuola. Dopo l’importante sistemazione della pista di atletica, ora tocca all’impianto audio e agli spogliatoi che non avevano mai visto interventi manutentivi di natura straordinaria” – dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi – “Il tetto, infatti, necessitava di un intervento risolutorio.

La sinergia tra Amministrazione e associazione sportiva ha permesso che si potesse realizzare un intervento straordinario molto atteso. Sono stati inoltre ultimati interventi interni di dettaglio negli spogliatoi e nel complesso: un ulteriore tassello per la valorizzazione di questo impianto sportivo. Ringrazio l’Associazione sportiva Cremona Sportiva e i suoi dirigenti, la loro sensibilità e disponibilità hanno fatto sì che nascesse una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato a beneficio di una struttura sportiva storica e importantissima per la città”.

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