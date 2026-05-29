Castelvetro, il teatro come riflessione: in scena “Madame” contro i pregiudizi di genere

La compagnia teatrale amatoriale “La Casta D.” torna in scena con uno spettacolo che unisce riflessione, ironia e impegno sociale. Sabato 6 giugno alle ore 17.30, nella Sala Consiliare di Castelvetro Piacentino, andrà in scena “Madame”, reading teatrale scritto e diretto dalla regista e autrice Denise Valentino.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto GeKa GenerAzioni, con il patrocinio del Comune di Castelvetro Piacentino, e nasce con l’obiettivo di affrontare il tema degli stereotipi di genere attraverso il linguaggio dell’arte e della narrazione teatrale.

Lo spettacolo proporrà un percorso fatto di parole, racconti di vita quotidiana e sketch dal tono anche leggero e divertente, pensati per stimolare una riflessione sulle dinamiche culturali che ancora oggi influenzano il ruolo della donna — ma anche dell’uomo — nella società contemporanea.

Attraverso le interpretazioni delle attrici e degli attori in scena, il pubblico sarà accompagnato dentro situazioni comuni, pregiudizi spesso invisibili e contraddizioni radicate nel vivere quotidiano, con l’intento di promuovere maggiore consapevolezza, rispetto e parità.

Ad aprire l’incontro sarà la testimonianza dell’avvocato Stella Abbamonte, presidente dell’associazione “I care We care”, che offrirà un approfondimento sul tema della tutela dei diritti e del contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere.

Sul palco saliranno Laura Bosio, Andrea Caffi, Morgana Contardi, Katia Orlando, Chiara Ronda e Marta Schiavo. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

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