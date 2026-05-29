Concorso nazionale “Macroscuola”, vince una classe di Gussola

La classe 3A dell’Istituto Comprensivo “Dedalo 2000” (sede di Gussola) è stata proclamata oggi a Roma vincitrice nazionale assoluta di Macroscuola, il prestigioso concorso di idee promosso a livello nazionale dal Gruppo Giovani Ance.

Il percorso, che ha visto i ragazzi di Gussola superare prima la fase regionale e poi sbaragliare la concorrenza di tutta Italia nella Capitale, è stato supportato da vicino dal Gruppo Giovani Ance Cremona. Lo scorso lunedì 25 maggio, una delegazione guidata dal Vicepresidente del Gruppo Giovani Stefano Zuccherofino, insieme a Federico Vago e Marcella Bordi, aveva visitato l’istituto per consegnare gli attestati e incoraggiare i ragazzi in vista della finale.

Sotto la guida della prof.ssa Serena Iele, gli studenti hanno sviluppato un brillante progetto di riconversione funzionale e architettonica di un immobile pubblico dismesso del proprio territorio, trasformandolo in un’innovativa struttura di co-living e co-working ecocompatibile, accessibile e pensata per le nuove generazioni dal titolo “Riqualificazione industriale dell’ex maglificio di Gussola” Il concorso ha visto anche la virtuosa partecipazione della classe terza della sede di Cingia de’ Botti, confermando l’alto livello dell’istituto.

“Per Ance Cremona è un motivo di immenso orgoglio veder trionfare a Roma le idee nate nel nostro territorio,” dichiara il Presidente del Gruppo Giovani Ance Cremona e Presidente del Gruppo Giovani Ance Lombardia Paolo Beltrami che ha accompagnato una delegazione degli studenti e la prof.ssa Iele oggi a Roma per la fase finale “I ragazzi hanno dimostrato una maturità e una visione della sostenibilità urbana straordinarie. Questo concorso dimostra quanto sia vitale il dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese per progettare le città del futuro”.

Con questa vittoria nazionale, Ance Cremona e il suo Gruppo Giovani ribadiscono il proprio impegno nel sostenere la crescita dei giovani talenti locali e nel promuovere la cultura dell’innovazione edilizia e della transizione ecologica fin dalle scuole secondarie di primo grado.

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