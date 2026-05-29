Confcommercio, concluso il secondo corso abilitante per agenti immobiliari

Nei giorni scorsi è concluso il secondo corso abilitante per l’accesso agli esami da agente immobiliare, promosso grazie alla collaborazione tra Fimaa Cremona, Confcommercio Provincia di Cremona e Cr.Forma.

Il corso ha registrato una partecipazione significativa, a testimonianza dell’interesse crescente verso una professione che richiede oggi competenze sempre più specialistiche, aggiornamento costante e una solida conoscenza degli aspetti normativi, tecnici e relazionali che caratterizzano il mercato immobiliare.

Nel corso delle lezioni sono stati approfonditi temi fondamentali quali la mediazione immobiliare, la normativa di settore, l’estimo, gli aspetti fiscali e giuridici, fornendo ai corsisti gli strumenti necessari per affrontare con professionalità il proprio percorso lavorativo.

“La formazione rappresenta uno degli strumenti più importanti per qualificare la professione e garantire ai cittadini servizi sempre più competenti e affidabili” sottolinea Roberto Pianini, referente del progetto per Fimaa Cremona. “La risposta ottenuta anche in questa seconda edizione conferma l’interesse verso il settore immobiliare e dimostra quanto sia importante offrire percorsi seri e qualificati a chi desidera intraprendere questa professione. Come Fimaa continueremo a investire nella formazione, perché crediamo che la preparazione sia il primo requisito per costruire professionalità solide e valorizzare l’intero comparto”.

La positiva conclusione della seconda edizione rafforza la collaborazione tra Fimaa Cremona, Confcommercio Provincia di Cremona e Cr.Forma, con l’obiettivo di continuare a sostenere la crescita di nuovi professionisti preparati e competenti.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a valorizzare la figura dell’agente immobiliare, promuovendo elevati standard professionali e contribuendo allo sviluppo di nuove opportunità occupazionali sul territorio cremonese.

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