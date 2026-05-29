Ultime News

29 Mag 2026 Meo Sacchetti: “Quel gruppo Vanoli era magico, era bello stare insieme”
29 Mag 2026 Confcommercio, concluso il secondo corso abilitante per agenti immobiliari
29 Mag 2026 Concorso nazionale “Macroscuola”, vince una classe di Gussola
29 Mag 2026 Maltempo, la grandine devasta centinaia di ettari di mais nel soresinese
29 Mag 2026 Consumato il 10,55% del suolo provinciale. Record nel cremasco
Cronaca

Confcommercio, concluso il secondo corso abilitante per agenti immobiliari

Il percorso è stato promosso grazie alla collaborazione tra Fimaa Cremona, Confcommercio Provincia di Cremona e Cr.Forma. Pianini: "Cresce interesse verso settore immobiliare

Un momento del corso
Fill-1

Nei giorni scorsi è concluso il secondo corso abilitante per l’accesso agli esami da agente immobiliare, promosso grazie alla collaborazione tra Fimaa Cremona, Confcommercio Provincia di Cremona e Cr.Forma.

Il corso ha registrato una partecipazione significativa, a testimonianza dell’interesse crescente verso una professione che richiede oggi competenze sempre più specialistiche, aggiornamento costante e una solida conoscenza degli aspetti normativi, tecnici e relazionali che caratterizzano il mercato immobiliare.

Nel corso delle lezioni sono stati approfonditi temi fondamentali quali la mediazione immobiliare, la normativa di settore, l’estimo, gli aspetti fiscali e giuridici, fornendo ai corsisti gli strumenti necessari per affrontare con professionalità il proprio percorso lavorativo.

“La formazione rappresenta uno degli strumenti più importanti per qualificare la professione e garantire ai cittadini servizi sempre più competenti e affidabili” sottolinea Roberto Pianini, referente del progetto per Fimaa Cremona. “La risposta ottenuta anche in questa seconda edizione conferma l’interesse verso il settore immobiliare e dimostra quanto sia importante offrire percorsi seri e qualificati a chi desidera intraprendere questa professione. Come Fimaa continueremo a investire nella formazione, perché crediamo che la preparazione sia il primo requisito per costruire professionalità solide e valorizzare l’intero comparto”.

La positiva conclusione della seconda edizione rafforza la collaborazione tra Fimaa Cremona, Confcommercio Provincia di Cremona e Cr.Forma, con l’obiettivo di continuare a sostenere la crescita di nuovi professionisti preparati e competenti.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a valorizzare la figura dell’agente immobiliare, promuovendo elevati standard professionali e contribuendo allo sviluppo di nuove opportunità occupazionali sul territorio cremonese.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...