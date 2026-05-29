Cremona rinnova la segnaletica turistica: 63 nuove paline per una città più accogliente

La città rinnova il proprio volto e rafforza la sua vocazione turistica attraverso un intervento di ammodernamento della segnaletica urbana, pensato per migliorare l’accoglienza dei visitatori e valorizzare in modo più efficace il patrimonio storico, culturale e artistico del territorio.

Sono state infatti installate 63 nuove paline informative di ultima generazione, in sostituzione delle precedenti, realizzate e donate da SteelColor, azienda del territorio cremonese.

L’intervento ha previsto inoltre l’aggiornamento dei contenuti in lingua italiana e inglese, una nuova grafica coordinata con l’identità turistica cittadina e l’inserimento di QR code dinamici. Attraverso questi ultimi, i visitatori possono accedere direttamente dal proprio smartphone a informazioni storiche, itinerari, eventi, audioguide, video e suggerimenti per vivere la città in modo più completo e consapevole.

La presentazione ufficiale della nuova segnaletica si è svolta nel pomeriggio di venerdì 29 maggio davanti all’Infopoint di piazza del Comune, alla presenza del sindaco Andrea Virgilio e dell’assessore al Turismo Luca Burgazzi, insieme ai rappresentanti istituzionali e ai soggetti coinvolti nel progetto.

La revisione complessiva della segnaletica turistica e degli itinerari culturali si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio locale, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più accessibili i contenuti informativi dedicati ai visitatori. Un percorso che punta a rafforzare l’identità del territorio e a promuovere una fruizione più consapevole dei luoghi di interesse storico e culturale.

Si tratta di un ulteriore tassello del programma di promozione turistica e culturale della città, nell’ambito delle politiche di destination management, volto a costruire una comunicazione urbana sempre più moderna, inclusiva e integrata tra spazio fisico e strumenti digitali, consolidando l’immagine della città come luogo di arte, musica, tradizione e impresa.

© Riproduzione riservata