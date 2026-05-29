Domenica 7 giugno torna a Cremona la PolimiRide con due percorsi adatti a tutti

La comunità del Politecnico di Milano torna in sella. Domenica 7 giugno 2026 arriva a Cremona la quinta edizione della PolimiRide, la manifestazione ciclistica dell’Ateneo che prosegue il suo viaggio tra i Poli Territoriali, portando sport, sostenibilità e partecipazione nei luoghi in cui il Politecnico è presente.

Con partenza e arrivo presso il Polo Territoriale di Cremona nel campus di via Bissolati 34, l’edizione 2026 propone due percorsi su strada: una pedalata breve da 29 km, aperta a tutti e pensata anche per famiglie e giovani partecipanti, e un percorso lungo da 71 km, rivolto ai ciclisti più allenati e agli appassionati delle sfide su strada.

L’edizione cremonese sarà anche l’occasione per scoprire, pedalando, alcuni dei paesaggi più suggestivi della città e dei suoi dintorni. Il percorso da 29 km attraverserà Cremona con un tracciato pianeggiante, misto asfalto-sterrato, semplice e accessibile. Il percorso da 71 km si svilupperà invece tra le campagne cremonesi, alternando tratti scorrevoli, passaggi su asfalto e sterrato e attraversamenti di borghi storici.

“Accogliere la PolimiRide a Cremona significa portare nel territorio uno degli appuntamenti più partecipati della comunità politecnica – dichiara Luciano Baresi Prorettore delegato del Polo di Cremona del Politecnico di Milano – È un’occasione per aprire il campus alla città, valorizzare il legame tra il Politecnico di Milano e Cremona e raccontare, attraverso la bicicletta, un territorio fatto di paesaggi, storia e relazioni”.

“La PolimiRide nasce per promuovere lo sport come esperienza di benessere, socialità e partecipazione – aggiunge Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice alle Attività sportive – La formula non competitiva e i due percorsi, pensati per livelli diversi di preparazione, permettono a studenti, personale, alumni, famiglie e cittadini di vivere insieme una giornata all’insegna del movimento e della sostenibilità”.

La manifestazione è promossa dal Politecnico di Milano nell’ambito delle attività dedicate allo sport, al benessere e alla partecipazione della comunità universitaria, con il patrocinio di Regione Lombardia, CONI, Comune di Cremona e della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e con la collaborazione di R84 Factory Team.

L’iscrizione comprende la maglia ufficiale dell’evento, il pacco gara, il dorsale, il chip per il rilevamento cronometrico, i rifornimenti lungo il percorso, il ristoro finale, il Pasta Party all’arrivo, il servizio spogliatoi e deposito borse, l’assicurazione RCT, l’assistenza meccanica e medico-sanitaria e il radio soccorso.

Per favorire la partecipazione delle famiglie è previsto anche un Family Package: con due adulti iscritti, sarà possibile iscrivere fino a quattro minorenni dai 13 ai 17 anni con uno sconto dedicato.

Tra i servizi aggiuntivi sono disponibili il bike rental, per chi desidera noleggiare una bicicletta direttamente a Cremona, e il trasporto bici da Milano, con consegna venerdì 5 giugno presso il Centro Sportivo Giuriati e ritiro al Village di Cremona la mattina dell’evento.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno 2026, https://www.sport.polimi.it/eventi/polimiride

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