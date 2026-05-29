Dopo l’incidente dà in escandescenze e aggredisce i Carabinieri: arrestato 29enne

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate: questa l’accusa nei confronti di un 29enne, con precedenti di polizia a carico, arrestato giovedì a San Daniele Po dopo avere aggredito due carabinieri.

I militari erano intervenuti attorno alle 5 della mattina, dopo aver ricevuto segnalazione di alcune persone che camminavano a bordo strada lungo la Sp85, dopo essere rimaste coinvolte in un incidente.

Sul posto i Carabinieri hanno trovato una donna in lacrime e un uomo sdraiato a terra. Ma alla vista dei Carabinieri, quest’ultimo ha dato in escandescenze, con invettive, insulti e minacce. Il suo atteggiamento aggressivo è proseguito anche dopo l’identificazione, tanto che alle domande di uno dei militari ha risposto spintonandolo, facendolo cadere a terra e aggredendolo.

A fermarlo è stato il secondo Carabiniere, che ha bloccato e ammanettato il giovane. Questo non è bastato a fermare la sua furia, tanto che hanno dovuto accompagnarlo nella caserma di Cremona, nelle cui camere di sicurezza è stato trattenuto fino alla mattina del 29 maggio, quando l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Inoltre, i Carabinieri hanno notificato all’uomo due misure di prevenzione emesse dal Questore di Cremona nell’aprile scorso, un avviso orale e un divieto di ritorno nel comune di Cremona per tre anni, mai notificate in precedenza in quanto era risultato irrintracciabile.

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