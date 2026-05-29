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29 Mag 2026 “Il tempo della chiamata”: tre sacerdoti a confronto per l’ordinazione di don Galluzzi
Cronaca

“Il tempo della chiamata”: tre sacerdoti a confronto per l’ordinazione di don Galluzzi

Nella chiesa di San Bassiano la conversazione tra il seminarista che sarà ordinato il prossimo 6 giugno, il parroco don Storari e i sacerdoti pizzighettonesi don Davide Ferretti e don Mario Marinoni

L'incontro in San Bassiano
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Serata intensa nella chiesa di San Bassiano  a Pizzighettone  per “Il tempo della chiamata”, il percorso di preparazione all’ordinazione sacerdotale di don Alessandro Galluzzi, prevista il 6 giugno nel Duomo di Cremona.

A dialogare davanti alla comunità sono stati tre sacerdoti originari di Pizzighettone: don Mario Marinoni, sacerdote dal 1964, don Davide Ferretti e il futuro sacerdote don Alessandro Galluzzi, intervistati dal giornalista Mauro Taino dopo l’introduzione del parroco don Angelo Storari.

Don Alessandro ha spiegato quella che è la missione del sacerdote oggi, ossia soprattutto creare relazioni e stare accanto alle persone: “La missione oggi è ovunque. Tanti ragazzi hanno bisogno di qualcuno che li accompagni”. Don Galluzzi ha ricordato come la Chiesa debba restare aperta e capace di ascoltare, senza chiudere le porte a nessuno.

Don Davide Ferretti ha ripercorso la propria esperienza sacerdotale e missionaria in Brasile: “Il mondo ha bisogno della figura di Gesù e delle relazioni autentiche”. Ha ribadito anche l’importanza degli oratori come luogo educativo e di incontro.

Don Mario Marinoni ha raccontato il proprio cammino vocazionale partendo dalla parola “grazia”, definita il filo conduttore della sua vita sacerdotale iniziata nel 1964.

La serata si è conclusa con una preghiera guidata da don A.Galluzzi.

Foto:don Marinoni, don Galluzzi, don Ferretti con il giornalista M.Taino, il parroco don Storari e il pubblico

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