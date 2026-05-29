“In treno per la memoria”: a teatro Monteverdi la testimonianza degli studenti del Manin

Mercoledì 3 giugno alle 17, il Teatro Monteverdi ospiterà: “In treno per la memoria – Racconti di un viaggio tra gli orrori del passato per non ripetere gli errori nel presente”, un’iniziativa promossa da CGIL Cremona e CISL Asse del Po che coinvolge i professori, le studentesse e gli studenti del liceo “Daniele Manin”.

L’evento rappresenta il momento conclusivo del percorso didattico che nei mesi scorsi ha portato una delegazione del liceo cremonese a visitare Dachau, Norimberga e Monaco di Baviera, nell’ambito del progetto regionale “In Treno per la Memoria” promosso, ogni anno, da CGIL, CISL e UIL Lombardia.

Durante il pomeriggio saranno proprio gli studenti a raccontare dal palco l’esperienza vissuta nei luoghi simbolo del nazismo e della deportazione, condividendo emozioni e riflessioni provate e maturate nel corso del viaggio e delle settimane successive. È prevista anche la proiezione del docufilm realizzato in collaborazione con CR1, curato da Simone Bacchetta e Giuseppe di Fede.

“Visitare quei luoghi significa confrontarsi in modo diretto con la storia, per comprendere quanto sia importante difendere ogni giorno i valori democratici su cui si fonda la nostra società”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Saranno presenti numerose autorità istituzionali, tra cui il presidente della Provincia di Cremona e alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

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