Lavori sulla linea ferroviaria, modifiche alla viabilità a Cappella de’ Picenardi

Disagi alla circolazione sulle strade provinciali a causa di lavori di manutenzione della rete ferroviaria. In questo caso è la Provincia di Cremona a disporre la sospensione temporanea della circolazione lungo la SP28 “Gabbioneta – Derovere”, nel territorio comunale di Cappella de’ Picenardi, in corrispondenza del passaggio a livello dalle ore 22:00 di mercoledì 3 giugno alle ore 15:00 di venerdì 5 giugno 2026, per consentire interventi di manutenzione da parte di RFI, eseguiti dall’impresa De Aloe Costruzioni S.r.l.

Questa la viabilità alternativa descritta nell’ordinanza provinciale: “I veicoli che percorrono la SP27 provenienti da Voltido e Cà d’Andrea e diretti a Cappella de’ Picenardi, giunti alla rotatoria con la SP28 dovranno utilizzare, quale percorso alternativo, la SP28 in direzione Derovere, la SP87 in direzione Cremona e alla rotatoria con la SP33 proseguire in direzione Cicognolo.

Giunti alla rotatoria con la EXSS10 dovranno seguire le indicazioni presenti. I veicoli provenienti da Cremona diretti a Cappella de’ Picenardi dovranno utilizzare la SP33 in direzione Cicognolo e i veicoli provenienti da sud della SP27 dovranno utilizzare la SP87 in direzione Cremona”.

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