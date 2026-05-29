Linkers: il podcast dei Giovani Industriali ha fatto tappa a Cremona

Cremona ospita oggi una nuova tappa di Linkers, il podcast dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia dedicato alle storie di chi sta costruendo il futuro dell’impresa italiana. Tema centrale di questa edizione: il coraggio generazionale. Racconta Stefano Rossi, Presidente Giovani imprenditori Confindustria Lombardia: “Oggi abbiamo qui due ospiti importanti, Simona Fiorentini e Stefano Ubbiali, proprio per sentire le loro esperienze nel ricambio generazionale. Leadership, continuità aziendale e passaggio generazionale sono le parole chiave di un appuntamento che vuole offrire esempi concreti a chi sta muovendo i primi passi nel mondo dell’impresa. Gli imprenditori ospiti sono partiti dal basso nella propria azienda”.

Leadership, continuità aziendale e passaggio generazionale: sono le parole chiave di un appuntamento che vuole offrire esempi concreti a chi sta muovendo i primi passi nel mondo dell’impresa. Gli imprenditori ospiti sono partiti dal basso nella propria azienda.

Così Stefano Ubbiali, imprenditore: “Secondo me c’è una serie di ingredienti che ci deve essere nel momento in cui, come terza generazione o comunque come generazione che succede a una precedente entri in azienda, sicuramente la voglia di fare, la voglia di rubare un po’ quello che è il lavoro dalle mani delle precedenti generazioni con umiltà e senza venire meno a quelli che sono i valori fondanti dell’azienda, senza cercare di snaturarla ma prendendo quello che di buono è stato fatto e cercando di farne qualcosa di ancora migliore”.

E poi c’è la lungimiranza di saper leggere i mercati prima che arrivi la domanda da parte del consumatore, così come ha fatto la famiglia Fiorentini.

Racconta Simona: “Da sempre in famiglia siamo persone molto curiose quindi cerchiamo di captare quelle che sono le innovazioni all’interno del mercato e poi riproporle. A volte sono nate semplicemente dai viaggi all’estero vedendo quello che appunto veniva consegnato e servito in altri paesi e altre volte invece con contatti, con clienti che magari lavorano in settori particolarmente avanzati o in paesi più avanzati dell’Italia e dove si captano effettivamente quelle che sono le nuove richieste del mercato e noi abbiamo cercato di darci seguito creando appunto questa linea di prodotti salutistici”.

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