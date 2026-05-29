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Lupus, un’infografica supporta i medici nel riconoscimento dei sintomi

ROMA (ITALPRESS) – Il Lupus Eritematoso Sistemico rappresenta una delle principali sfide nell’ambito delle patologie autoimmuni sistemiche: interessa soprattutto le donne in età fertile e continua a essere caratterizzato da ritardi diagnostici significativi, spesso legati alla natura multisistemica della patologia e alla difficoltà di ridurre sintomi apparentemente scollegati a un unico quadro clinico. Questi i temi al centro della conferenza stampa “Lupus: migliorare la diagnosi precoce, potenziando il ruolo del medico di medicina generale”, che si è svolta a Roma. Nel corso della conferenza, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, è stata presentata un’infografica pensata per supportare i medici di medicina generale nel riconoscimento precoce dei segnali di sospetto della malattia e nell’orientamento tempestivo del paziente verso lo specialista reumatologo.
f04/fsc/gtr

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