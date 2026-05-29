Medicina di precisione, Aifa a Palermo promuove “La Roadmap dell’Appropriatezza”





PALERMO (ITALPRESS) – Un percorso istituzionale promosso dall’Aifa insieme alle Regioni per uniformare l’accesso alle cure e ridurre gli sprechi, con l’obiettivo di garantire appropriatezza prescrittiva, maggiore efficacia delle cure e sostenibilità del Servizio Sanitario: nella sede dell’Assemblea regionale siciliana, a Palermo, l’Agenzia italiana del farmaco ha promosso un dibattito dal titolo “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale”.

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