Ultime News

29 Mag 2026 È già tempo di basket estivo, si accende l’attesa per i Memorial Barcella e Telli
29 Mag 2026 Con Cecilia Bartoli trionfale anteprima del Monteverdi Festival
29 Mag 2026 Cremonese, tra top e flop: Bonazzoli trascina, Sanabria non lascia il segno
28 Mag 2026 Sicurezza nel cremonese: a Palazzo Comunale i Sindaci incontrano il Prefetto Giannelli
28 Mag 2026 Georgiano inseguito e arrestato in viale Po: “Avevo paura di essere rimpatriato”
Nazionali

MotoGp, oggi prove libere e prequalifiche Gp Italia: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, venerdì 29 maggio, il motomondiale torna protagonista con le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – sul circuito del Mugello. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio. Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin. 

 

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 29 maggio. Per la prima sessione di prove libere l’appuntamento è alle ore 10.45, mentre per le prequalifiche, che determineranno chi volerà direttamente al Q2 nelle qualifiche del sabato, si dovrà attendere le 15. 

 

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...