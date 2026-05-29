Pronto soccorso di Cremona in affanno: via a nuove assunzioni urgenti

Emergenza personale al pronto soccorso di Cremona: a lanciare l’allarme è il direttore della struttura, che nei mesi scorsi ha inviato due note denunciando “la situazione di grave carenza di personale medico”, aggravata anche dalla prossima cessazione di servizio di tre dirigenti medici. Una situazione che, si legge nel documento, comporta “una tangibile e oggettiva prossima difficoltà nella copertura dei turni”.

Il quadro emerge da un decreto a firma del direttore generale Enzo Belleri, che fotografa una situazione definita critica. Per correre ai ripari, l’Asst ha quindi deciso di avviare una doppia procedura: da una parte un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, dall’altra una selezione pubblica urgente per due assunzioni a tempo determinato della durata di un anno, prorogabili fino alla copertura stabile dei posti.

I due medici verranno destinati rispettivamente alla Struttura complessa di Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cremona e alla Struttura semplice di Medicina Emergenza Urgenza. Nel testo della delibera si sottolinea il “carattere di necessità ed urgenza della richiesta”, evidenziando come l’unica soluzione immediatamente percorribile sia appunto il ricorso a contratti a tempo determinato.

La procedura è aperta anche ai medici specializzandi iscritti agli ultimi due anni della scuola di specializzazione, ma la loro eventuale assunzione sarà subordinata all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti.

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