Sanità, un nuovo pletismografo in Pneumologia alle Figlie di San Camillo di Cremona

Un importante passo avanti per la diagnostica respiratoria arriva dal reparto di Pneumologia della Casa di Cura Figlie di San Camillo di Cremona, diretto dal dottor Maurizio Marvisi, che ha recentemente introdotto un nuovo pletismografo per lo studio della funzionalità respiratoria.

L’apparecchiatura, di ultima generazione, consentirà di eseguire esami ancora più accurati e completi nella valutazione delle patologie polmonari e respiratorie, migliorando la qualità dell’assistenza ai pazienti e potenziando l’attività diagnostica del reparto.

Il pletismografo rappresenta uno strumento fondamentale per analizzare in maniera dettagliata la funzionalità polmonare, permettendo di misurare volumi respiratori, capacità polmonare e resistenze bronchiali con elevata precisione. Un supporto prezioso nella diagnosi e nel monitoraggio di malattie come asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), fibrosi polmonari e altre patologie dell’apparato respiratorio. “L’arrivo di questa nuova tecnologia – sottolinea il dottor Maurizio Marvisi – ci permette di offrire ai pazienti esami sempre più affidabili e tempestivi, migliorando il percorso diagnostico e terapeutico. La Pneumologia continua così il proprio percorso di aggiornamento tecnologico e professionale”.

L’investimento conferma l’attenzione della struttura sanitaria verso l’innovazione e la qualità delle cure, in un ambito, quello respiratorio, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nella medicina moderna.

Grazie al nuovo strumento, il reparto potrà inoltre ampliare l’attività specialistica rivolta sia ai pazienti ricoverati sia a quelli ambulatoriali, garantendo tempi più rapidi e una maggiore precisione diagnostica

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