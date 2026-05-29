Scontro auto-scuolabus, Asp Trapani “19 feriti tra cui 14 bambini”

MAZARA DEL VALLO (ITALPRESS) – Grave incidente stradale intorno alle 14:00 di oggi a Mazara del Vallo, all’incrocio tra via Ballatore e via Salemi, dove uno scuolabus con a bordo nove bambini, l’autista e due assistenti, si è scontrato con un’auto su cui viaggiava un intero nucleo familiare composto da genitori e cinque figli minori. A causa dell’impatto il bus si è ribaltato su un fianco. Il bilancio complessivo è di 19 feriti, tra cui 14 bambini.

pc/mca3 (fonte video: Asp Trapani)