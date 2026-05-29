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Serie B, oggi Monza-Catanzaro – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie B con l’ultima partita della stagione. Oggi, venerdì 29 maggio, si gioca la finale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro – in diretta tv e streaming – che deciderà l’ultima squadra qualificata nella massima serie. I biancorossi sono i favoriti, dopo il successo per 2-0 all’andata (firmato dalle reti di Hernani e Caso), anche alla luce del terzo posto nella regular season (che dà un vantaggio in caso di parità complessiva tra le due partite).  

 

Una tra Monza e Catanzaro raggiungerà quindi Venezia e Frosinone in Serie A. 

 

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