Si ferisce con il coltello mentre taglia la carne, macellaio 66enne in ospedale

Infortunio sul lavoro venerdì mattina in un supermercato cittadino, dove un uomo è rimasto ferito mentre lavorava al banco della macelleria.

Il macellaio, un 66enne residente in provincia di Cremona, dipendente di un’azienda che fornisce al supermercato il personale per quel reparto, stava tagliando la carne quando si è ferito all’avambraccio con un coltello. Un brutto taglio, che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica.

I sanitari hanno prima medicato il 66enne sul posto, quindi l’hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona, insieme al personale dell’Ats Val Padana.

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