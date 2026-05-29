Ultime News

29 Mag 2026 Meo Sacchetti: “Quel gruppo Vanoli era magico, era bello stare insieme”
29 Mag 2026 Confcommercio, concluso il secondo corso abilitante per agenti immobiliari
29 Mag 2026 Concorso nazionale “Macroscuola”, vince una classe di Gussola
29 Mag 2026 Maltempo, la grandine devasta centinaia di ettari di mais nel soresinese
29 Mag 2026 Consumato il 10,55% del suolo provinciale. Record nel cremasco
Cronaca

Si ferisce con il coltello mentre taglia la carne, macellaio 66enne in ospedale

di Laura Bosio

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale in codice giallo. Sul posto Carabinieri e personale dell'Ats

Sul posto i soccorritori del 118 (foto d'archivio)
Fill-1

Infortunio sul lavoro venerdì mattina in un supermercato cittadino, dove un uomo è rimasto ferito mentre lavorava al banco della macelleria.

Il macellaio, un 66enne residente in provincia di Cremona, dipendente di un’azienda che fornisce al supermercato il personale per quel reparto, stava tagliando la carne quando si è ferito all’avambraccio con un coltello. Un brutto taglio, che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica.

I sanitari hanno prima medicato il 66enne sul posto, quindi l’hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona, insieme al personale dell’Ats Val Padana.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...