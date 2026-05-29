“Sinfonie di Fiume”: a giugno gli spazi verdi cittadini diventano protagonisti

Prosegue Sinfonie di Fiume, la rassegna culturale dedicata alla valorizzazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (Plis) del Po e del Morbasco, promossa dall’Ufficio Plis Contratto di Fiume insieme ai Comuni del Plis. La rassegna a giugno si sposta in alcuni parchi e quartieri cittadini, riconoscendo in questi luoghi un ruolo fondamentale nella costruzione di relazioni, nella socialità diffusa e nella riscoperta del patrimonio ambientale urbano. Parchi e giardini e spazi pubblici urbani diventano così protagonisti di iniziative ed eventi direttamente nei luoghi della vita quotidiana, dove le persone trascorrono il tempo libero.

La scelta di valorizzare le aree verdi cittadine di alcuni quartieri nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo una conoscenza più diretta dell’ambiente e del Grande Fiume attraverso esperienze accessibili e partecipate. I parchi cittadini assumono quindi una funzione centrale: non solo luoghi di svago, ma spazi di scoperta, capaci di favorire nuove forme di socialità e una rinnovata attenzione verso il patrimonio naturale che caratterizza la città.

Tra i momenti centrali della rassegna gli appuntamenti del mese di giugno promuovono la riscoperta di questi spazi come luoghi vivi e in grado di offrire occasioni di conoscenza dell’ambiente attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti, musica, spettacoli e molto altro. Tra le iniziative dedicate a bambini e famiglie trova spazio anche uno speciale momento di intrattenimento e scoperta ambientale con lo spettacolo “La Magia in Natura” proposto dal Mago Beru. Un’esperienza pensata per accompagnare i più piccoli, ma anche cittadini e famiglie, in un percorso di conoscenza dell’ambiente attraverso un approccio ludico, leggero e coinvolgente, in cui curiosità e sensibilizzazione si intrecciano con il linguaggio universale della magia.

“La rassegna Sinfonie di Fiume rappresenta un’esperienza particolarmente significativa perché intreccia cultura, ambiente e socialità nei luoghi della quotidianità, valorizzando quartieri e parchi cittadini come spazi di incontro e condivisione” ha dichiarato la Vicesindaca Francesca Romagnoli con delega ai Quartieri e Reti di Comunità.

“Un aspetto centrale di questo percorso è stato il coinvolgimento diretto dei comitati di quartiere interessati dagli appuntamenti, insieme ai quali è stato definito e condiviso il progetto e costruito il calendario delle iniziative. Questo metodo di lavoro contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e consente ai comitati di svolgere un ruolo fondamentale nel coinvolgere i residenti, promuovendo la partecipazione agli eventi e favorendo relazioni sempre più solide all’interno delle comunità locali. Portare proposte culturali e ambientali nei quartieri significa infatti rendere i cittadini protagonisti attivi della vita della città e consolidare quella rete di legami e collaborazione che rappresenta un valore essenziale per la qualità della vita della nostra comunità”.

Attraverso linguaggi contemporanei e iniziative aperte a tutte le generazioni, Sinfonie di Fiume si propone di riportare alla luce un patrimonio fatto di tradizioni, mestieri, racconti e memoria collettiva, trasformando il Po nel filo conduttore di una narrazione condivisa capace di unire territorio e comunità. Tra fine giugno e inizio luglio sono in programma le due crociere sulla Motonave Mattei: il 30 giugno alle ore 18 con giochi e spettacoli del Mago Beru; il 4 luglio alle ore 21 per riveder le stelle con la collaborazione del Gruppo Astrofili Cremonesi (maggiori informazioni su cremonacrociere.com).

IL PROGRAMMA DI GIUGNO

Venerdì 5 giugno – appuntamento al Maristella, al parco di Via Corazzini, dalle ore 16:30 alle 18:00, con il Mago Beru nello spettacolo “Magia in Natura” e la partecipazione della scuola English House.

Venerdì 12 giugno – evento al Parco Rita Levi Montalcini, dalle ore 16:30 alle 18:00, con il Mago Beru nello spettacolo “Magia in Natura” e la partecipazione del Coro Gospel di Cremona.

Venerdì 19 giugno – iniziativa al Parco Rosa Mariani, dalle ore 16:30 alle 18:00, con il Mago Beru nello spettacolo “Magia in Natura”.

Venerdì 26 giugno – appuntamento sulla Terrazza ex Area Frazzi, dalle ore 17:30 alle 19:00, con il Mago Beru nello spettacolo “Magia in Natura” e la partecipazione dell’IIS Monteverdi per un momento musicale aperto a tutti.

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