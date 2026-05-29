Sostegno al Cremona Pride di sabato 30 maggio: “Senza uguali diritti non c’è democrazia”

Sabato 30 maggio le strade di Cremona si tingeranno dei colori dell’orgoglio, della libertà e dei diritti. La Segreteria Provinciale di Sinistra Italiana esprime la propria totale e convinta adesione al Cremona Pride, confermando la sua presenza al fianco delle associazioni, delle attiviste, degli attivisti e di tutta la comunità LGBTQIA+.

Per la nostra forza politica, la partecipazione al Pride non è un semplice atto formale, ma il rinnovo di un impegno quotidiano. Sosteniamo da sempre, senza esitazioni o compromessi, i valori fondanti di uguaglianza, parità e libertà.

Riteniamo che lo stato di salute di una democrazia si misuri dalla qualità e dall’universalità dei diritti che garantisce. Oggi più che mai è necessario ribadire un concetto semplice ma radicale: non c’è vera democrazia, non c’è vera libertà se non tutti i cittadini e le cittadine godono degli stessi identici diritti.

Finché esisteranno discriminazioni, vuoti normativi o arretramenti culturali che colpiscono le persone per il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, la nostra società rimarrà incompiuta e ingiusta.

Il Pride è una grande festa di visibilità e gioia, ma è soprattutto un momento di resistenza politica e civile. Scendiamo in piazza per chiedere il matrimonio egualitario, il riconoscimento dei figli delle famiglie omogenitoriali, una legge efficace contro l’omolesbobitransfobia e percorsi di transizione sanitari e civili dignitosi e accessibili.

Invitiamo tutta la cittadinanza democratica e progressista di Cremona a unirsi al corteo di sabato 30 maggio. Camminiamo insieme per una Cremona e un’Italia più aperte, inclusive e libere da ogni pregiudizio.

Perché i diritti o sono di tutti, o sono privilegi.

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