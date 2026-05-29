Successo della Giornata dello Sport: gli studenti di Cremona protagonisti sul campo
L'evento sportivo ha coinvolto le scuole superiori di Cremona, Crema e Casalmaggiore, con competizioni in calcio, basket, beach volley e pickleball, celebrando il talento giovanile
Grande soddisfazione per i protagonisti della Giornata dello Sport, la manifestazione interscolastica ideata, pianificata e realizzata interamente dai ragazzi della Consulta Provinciale Studentesca di Cremona.
I rappresentanti degli studenti hanno dimostrato una grande capacità organizzativa, orchestrando una mattinata di gare e socialità in perfetta sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale, supportati dalla referente Maria Guarino. Hanno partecipato le rappresentative delle scuole superiori di Cremona, Crema e Casalmaggiore, accompagnati dai loro docenti di Educazione Fisica, permettendo la massima partecipazione e la riuscita logistica dei vari tornei.
Il cuore pulsante dell’evento è stato il centro sportivo del CRAL di Cremona, messo a disposizione dal presidente Gianluca Silla. Sui campi della struttura, gli studenti delle scuole superiori di Cremona e provincia si sono sfidati in quattro discipline: calcio (maschile e femminile), basket, beach volley e il pickleball, disciplina che ha debuttato con successo grazie alla preziosa collaborazione tecnica di Riccardo Manfredi.
La sicurezza sul campo è stata garantita dall’assistenza medica della Croce Rossa e del dottor Giovanni Bozzetti (Presidente del Panathlon e dell’associazione medici sportivi territoriali). A coronare la giornata, il momento delle premiazioni ha visto la partecipazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi, che ha elogiato il protagonismo dei giovani della Consulta e l’ottimo clima di festa che ha unito le scuole del territorio.
I PODI DELLA MANIFESTAZIONE
Pickleball
1° Posto: Ghizzoni – Venturini (Liceo Aselli)
2° Posto: Mattioli – Martinelli (Liceo Aselli)
3° Posto: Fonda – De Caterino (Liceo Anguissola)
Basket
1° Posto: Liceo Vida
2° Posto: IIS Ghisleri
3° Posto: Liceo Anguissola
Beach Volley
1° Posto: IIS Romani
2° Posto: IIS Ghisleri
3° Posto: Liceo Anguissola
Calcio Maschile
1° Posto: IIS Vida
2° Posto: IIS Ghisleri
3° Posto: IIS Stanga
Calcio Femminile
1° Posto: Liceo Anguissola
2° Posto: Liceo Aselli
3° Posto: IIS Romani