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Trasportava 80 ovuli di cocaina, arrestato all’aeroporto di Alghero

ALGHERO (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Alghero hanno sequestrato circa un chilo di cocaina all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero-Fertilia, arrestando un cittadino nigeriano appena arrivato con un volo proveniente da Milano. L’uomo, apparso agitato durante i controlli, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la presenza di ovuli contenenti droga occultati nel tratto gastro-intestinale. Il passeggero è stato accompagnato in ospedale, dove gli esami diagnostici hanno permesso di recuperare 80 ovuli contenenti complessivamente circa un chilo di cocaina. Al termine delle procedure mediche è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Bancali su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Si tratta del secondo arresto di un cosiddetto “ovulatore” effettuato nel mese di maggio nello scalo algherese, dove sono stati intercettati complessivamente oltre due chili di droga.

tvi/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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