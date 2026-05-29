Trilok Gurtu Special Project: il 4 giugno per CremonaJazz

Dopo il Songbook di Olvia Trummer, l’undicesima edizione di CremonaJazz propone un’altra prima assoluta. Giovedì 4 giugno alle 21 sul palco dell’Auditorium Arvedi debutta Trilok Gurtu Special Project, innovativo gruppo musicale che fonde tradizioni sonore diverse, creando contaminazioni tra world music, jazz, fusion ed elementi classici ed etnici. Il sound di Special Project mescola percussioni indiane di Trilok Gurtu con il violino fusion di Carlo Cantini, i colori jazzistici di Rita Marcotulli e il basso ancorante di Giorgio Panico.

Risultato: composizioni che attraversano confini, da ritmi tabla-jazz a melodie classiche etno-rock, dove improvvisazioni dal vivo creano magia unica, con atmosfere che catturano queste fusioni celebrando la diversità sonora globale, un mondo di ritmi ipnotici e melodie senza confini. CremonaJazz è una rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Biglietti: sono in vendita presso il Museo del Violino (tel. 0372 080809) oppure in internet su Vivaticket.

Trilok Gurtu Special Project rivisita i grandi classici di Trilok Gurtu, il maestro indiano che ha fuso jazz, world music e percussioni ancestrali. Si potranno ascoltare riarrangiamenti freschi e audaci di pezzi iconici come Glimpse, Believe e Spellbound, Baba: ritmi pulsanti che dialogano con improvvisazioni jazz e tocchi elettronici moderni.

Il concerto di Trilok Gurtu Special Project sarà preceduto, con inizio alle ore 19 nel cortile del Museo del Violino, dall’esibizione di Bombetta Swing, gruppo che celebra l’energia, l’eleganza e l’ironia del repertorio jazz e swing delle prime decadi del XX secolo. Oltre alle grandi hit nordamericane degli anni ’20 e ’30 e ’40, la band esegue alcuni brani della tradizione swing italiana e europea.

L’ingresso è libero, con eventuale possibilità di consumazione a cura di Caffetteria e Bistrot del Museo del Violino.

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