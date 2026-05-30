Blitz antidroga a Cremona: 5 arresti, sequestrati 6 kg di stupefacenti

La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di droga e il porto abusivo di armi, con un’articolazione capillare su tutto il territorio nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo. A Cremona, la Squadra Mobile della Questura ha gestito il coordinamento provinciale, impiegando la Sezione Antidroga, la Squadra Volante e il Reparto Prevenzione Crimine.

I controlli si sono concentrati nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile: Piazza della Pace, Piazza Stradivari, Piazza Roma, la stazione ferroviaria e l’autostazione, i parchi pubblici cittadini, oltre a diverse zone periferiche del cremonese e del cremasco. In totale sono state identificate circa 325 persone minorenni e oltre 750 maggiorenni tra i 18 e i 35 anni, italiani e stranieri, diversi dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Il bilancio dell’operazione è significativo: cinque arresti — tre dei quali in esecuzione di misure cautelari — e sette denunce a piede libero per reati contro il patrimonio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Sul fronte dei sequestri, gli agenti hanno recuperato complessivamente circa 6 chilogrammi di sostanze stupefacenti: 5,5 kg di hashish, 46 grammi di cocaina e 28 grammi di cannabinoidi.

Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno del porto di armi bianche tra i giovani. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati due coltelli — uno a serramanico e uno tascabile in metallo — oltre a una chiave inglese e un martello.

L’operazione rientra in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità diffusa, con un occhio di riguardo alla tutela dei minori e alla lotta ai fenomeni di illegalità legati al traffico di droga.

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