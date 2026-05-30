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Cronaca

Borgo Loreto: situazione rifiuti nei condomini di piazza Patrioti sempre più grave

Nell'area dei cassonetti delle case Aler tra piazza Patrioti e via Novasconi accumuli di immondizia maleodorante che peggiora con il caldo di questi giorni

I rifiuti nei caseggiati di piazza Patrioti
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Sta diventando sempre più seria la problematica dell’abbandono di rifiuti nei caseggiati Aler di Borgo Loreto e in particolare l’area dei cassonetti nei caseggiati tra piazza Patrioti e via Novasconi.
I residenti più scrupolosi segnalano da tempo questa situazione che con i mesi sta diventando più preoccupante, visto che le temperature elevate stanno facendo aumentare i cattivi odori dai sacchi e si temono problemi igienici.
“Siamo stanchi di segnalare e non ottenere nessun esito”, afferma uno dei residenti, “sarò personalmente costretto ad abbandonare l’alloggio (che si trova proprio sopra il punto rifiuti) e cercarmi una soluzione alternativa per colpa di gente incivile che ahimè rimane impunita”.
“Basterebbe che le autorità visionassero i filmati delle telecamere di sorveglianzasempre che siano accese e non messe lì per finta”, conclude il residente.
Precedenti segnalazioni riguardavano lo stabile di piazza Patrioti 8, con rifiuti abbandonati e sparsi per il cortile, puzza di liquamierba alta anch’essa infestata da cartacce varie, sporcizia e ragnatele nei locali comuni interni.

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