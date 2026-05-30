Cremona verso l’Alta Velocità: il sindaco Virgilio promuove un’alleanza per il territorio

Sul tavolo c’è la proposta avanzata dagli industriali di Cremona e Piacenza per avvicinare il territorio all’Alta Velocità. Un tema che riapre una discussione mai davvero chiusa e che oggi torna centrale per lo sviluppo del Sud Lombardia.

Così il sindaco Virgilio sulla questione e su quali scenari vede per la città: “Credo che possa essere un’opportunità importante. Siamo ancora al primo stadio di una verifica: non c’è un progetto, ma una proposta. È noto quanto il Sud Lombardia soffra sul fronte dei collegamenti. C’è poi un tema fondamentale, quello della seconda tratta Mantova–Milano, che per noi resta l’obiettivo principale. Però, se accanto a questo si apre anche una prospettiva di lungo periodo per avvicinare Cremona all’Alta Velocità, la consideriamo un’occasione significativa”.

Una prospettiva che, secondo il sindaco, richiede un fronte comune e che arriva in un momento in cui la città, rispetto al passato, mostra numeri e dinamiche diverse.

“Sarà necessario – prosegue il primo cittadino – fare massa critica anche sul piano politico. L’iniziativa di Confindustria va nella direzione giusta, perché parliamo di un tema fondamentale. Ricordiamo che quindici anni fa Cremona ha perso il famoso Pendolino perché non c’erano i numeri. Oggi però la città è cambiata: è più dinamica, più attrattiva dal punto di vista turistico e sta affrontando la sfida della città universitaria. Tutti elementi che rendono questa opportunità ancora più concreta”.

E sul fronte operativo, il sindaco Andrea Virgilio ha già iniziato a muoversi, cercando alleanze e interlocuzioni istituzionali:“ Ci siamo già mossi coinvolgendo gli amministratori locali dei territori di Cremona e Piacenza. Ho avuto interlocuzioni anche con alcuni consiglieri regionali, sia della Lombardia sia dell’Emilia-Romagna. Il passo successivo sarà portare il tema ai livelli nazionali, insieme ai sistemi territoriali. È lì che si giocherà la partita decisiva”.

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