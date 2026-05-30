Donna scomparsa a Farneta nel 2012, riaperto il caso: indagato l’ex marito (e frate)

(Adnkronos) –

Torna a galla la scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, avvenuta nel novembre 2012 a Farneta. Il caso è stato riaperto dalla Procura di Lucca dopo quasi quattordici anni. La donna, di origine sudamericana e conosciuta anche come Rosita, all’epoca 34enne, era sparita nel nulla lasciando la sua abitazione e senza portare con sé il cellulare.

La nuova indagine è stata avviata dal pubblico ministero Enrico Corucci a seguito di un esposto dettagliato presentato da un abitante della zona. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della questura lucchese e hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex marito della donna, un 55enne colombiano, ex monaco certosino, che aveva lasciato la vita religiosa per stare con lei e che oggi lavora ancora in un ambito legato alla Certosa di Farneta.

Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’uomo, già ascoltato in passato come persona informata sui fatti, ha sempre sostenuto la tesi dell’allontanamento volontario della moglie, che avrebbe deciso di lasciare l’Italia per rientrare nel Paese d’origine. Versione che, secondo i familiari della donna, non corrisponderebbe alla realtà. Già nei mesi successivi alla scomparsa erano state avviate ricerche e accertamenti, con perquisizioni e scavi nelle aree circostanti la Certosa di Farneta, senza però alcun esito. Anche allora le autorità avevano valutato l’ipotesi di una fuga volontaria, successivamente archiviando il caso in assenza di elementi concreti.

Le nuove operazioni hanno visto l’impiego di mezzi dei vigili del fuoco, unità cinofile specializzate e squadre di ricerca che hanno battuto nuovamente i terreni collinari e una grotta nei pressi del monastero. Anche in questa occasione, tuttavia, non sono emerse tracce della donna. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti figura anche il ritrovamento di un annuncio su un quotidiano colombiano che segnalava la scomparsa della donna in Italia, oltre a dubbi sulla tempistica della denuncia presentata all’epoca dall’ex marito, che secondo gli atti sarebbe avvenuta mesi dopo la sparizione. Le indagini proseguono, mentre gli investigatori valutano nuove aree in cui concentrare le ricerche. Al momento, però, di Paula Andrea Bran Yépez non si ha ancora alcuna traccia.