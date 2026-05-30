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Energia, Fitto “Uso Fondi di coesione volontario, dibattito c’è solo in Italia”

LECCE (ITALPRESS) – “Avete letto la lettera? Non l’ha letta nessuno semplicemente perché la lettera ai presidenti di Regione deve ancora arrivare, però abbiamo questo dibattito. Mi sembra abbastanza singolare la vicenda, è l’unico Paese in Europa dove c’è questa discussione, negli altri non c’è”. Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e le Riforme, a margine del Festival dell’Energia in corso a Lecce. “Io ho mandato la lettera a 27 ministri e nelle prossime ore arriverà ai presidenti di Regione, l’unico Paese dove si discute in questo modo è l’Italia, mi sembra sia una anomalia”.
xb1/fsc/mca1

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