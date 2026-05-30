Frode bancaria da 2.500 euro: due uomini denunciati dai Carabinieri di Sospiro

Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno denunciato per truffa e frode informatica due uomini di 56 e 62 anni, residenti in altre regioni.

Nell’ottobre scorso un uomo del posto aveva segnalato ai militari di aver notato alcuni addebiti non autorizzati di poche decine di euro sulla sua carta prepagata. Poco dopo aveva ricevuto una telefonata da un soggetto che si era spacciato come operatore della sua banca, avvisandolo di un presunto tentativo di pagamento non autorizzato. La vittima, chiedendo come bloccarlo, era stata indotta a fornire tutti i codici di accesso all’applicazione bancaria e i codici della carta prepagata, che il falso operatore aveva dichiarato necessari per fermare la transazione.

Con le credenziali ottenute in questo modo, i truffatori avevano eseguito un bonifico di quasi 2.500 euro a favore di un terzo, senza alcuna autorizzazione da parte del titolare del conto.

La denuncia della vittima ha permesso ai Carabinieri di avviare le indagini e risalire agli autori: l’intestatario del conto corrente destinatario del bonifico e l’intestatario del numero di telefono utilizzato per la telefonata erano il 56enne e il 62enne. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per truffa e frode informatica.

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