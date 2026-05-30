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Cronaca

Incendio notturno in appartamento a Rivolta d’Adda: evacuate cinque persone

di Lorenzo Scaratti

Un incendio ha interessato un appartamento a Rivolta d'Adda, causando l'evacuazione di cinque persone. La causa dell'incendio è ancora in fase di indagine

Foto d'archivio
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Nella notte, intorno alle 3:50, un incendio ha interessato un appartamento al primo piano di un edificio in via Giuseppe Garibaldi 8 a Rivolta d’Adda. Le fiamme sembrerebbero essere partite dalla cucina fino a raggiungere la zona soggiorno. Cinque persone residenti nell’alloggio sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crema. La dinamica dell’incendio è ancora in corso di accertamento.

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