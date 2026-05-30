Incidente a Spino d’Adda: donna di 74 anni perde il controllo della sua Fiat Panda

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 14.00, nel centro di Spino d’Adda. Protagonista una donna di 74 anni alla guida della sua Fiat Panda.

Stando a quanto ricostruito finora, la signora stava uscendo da via Nassiria quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un palo stradale ai lati della carreggiata.

L’impatto è stato abbastanza violento da far esplodere gli airbag. La Fiat Panda, visibilmente danneggiata, è rimasta ferma al centro della strada, rendendo necessaria la chiusura temporanea della viabilità da parte della Polizia Locale di Spino e della Stradale di Cremona, intervenute sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

La conducente ha riportato alcune contusioni al volto causate dall’impatto con l’airbag ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

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