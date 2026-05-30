L’arca di Ermes dal brigantino al Museo Diocesano: le opere degli studenti dello Stradivari

Un’esperienza di vita trasformata in arte, fra legami d’amicizia e sapore di mare: è la mostra “L’arca di Ermes” allestita al Museo Diocesano di Cremona nei percorsi Off di Cremona Contemporanea, che espone 16 “capsule del tempo” realizzate da altrettanti studenti dell’Istituto Stradivari sezioni Moda, Arredo, Liceo Artistico e Liceo Musicale, con il supporto dei docenti.

Superata una selezione nazionale, la scuola cremonese ha partecipato all’iniziativa promossa da Fondazione Tender to Nave Italia con il contributo di Fondazione Cariplo, che ha condotto i giovani a trascorrere una settimana bordo del brigantino Nave Italia, dove da anni si svolgono progetti educativi e inclusivi basati sulla solidarietà e la cooperazione.

Le opere rappresentano un viaggio reale e al contempo un viaggio interiore. L’Istituto Stradivari ha vinto il bando anche nel 2026 e così il prossimo ottobre un altro gruppo di studenti salirà a bordo del brigantino, partecipando a laboratori creativi da cui scaturiranno emozioni. La mostra è visitabile fino al 7 giugno, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

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