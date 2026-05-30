“Lo sport: valori in campo”: un incontro significativo nella parrocchia di Cristo Re

Una serata dedicata ai valori dello sport, lasciando la parola a chi questi valore li vive e li trasmette. Da sportivo, allenatore e dirigente, o perché li ha vissuti in famiglia. È proponendo una panoramica a 360 gradi che la Commissione Cultura della Parrocchia di Cristo Re di Cremona propone, nella serata di mercoledì 3 giugno, alle 21 nella palestra dell’oratorio di Cristo Re, l’incontro dal titolo “Lo sport: valori in campo“. Una serata aperta a tutti come occasione di riflessione e confronto, in particolar modo rivolta ai genitori e agli allenatori e dirigenti sportivi.

La tavola rotonda – che sarà moderata da Loris Ruggeri, responsabile del Settore Pallavolo della Polisportiva Corona – vedrà intervenire cinque ospiti, tutti legati in qualche modo all’oratorio di Cristo Re e tutti molto conosciuti e apprezzati in ambito sportivo.

Fabio Fedeli negli anni ’80 ha guidato la pallavolo Cremona in serie A2: nuotatore in acque libere, giocatore e poi allenatore di pallavolo, ancora oggi nuota in vasca come Master a livello nazionale.

Maurizio Mondoni, laureato in Scienze motorie con Master in Metodologia nell’allenamento, è docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore; allenatore nazionale benemerito di pallacanestro e istruttore nazionale benemerito minibasket, è autore di numerose pubblicazioni in tema di educazione motoria, pallacanestro e minibasket.

Valentina Rodini, canottiera italiana medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri, dal novembre 2024 è rappresentante degli atleti nella Federazione italiana di canottaggio e dal giugno 2025 è membro della Giunta del CONI per il quadriennio 2025-2028; laureata in Economia e Comunicazione, recentemente ha pubblicato il suo primo libro: “Il bambino e il maestro”.

La ginnasta Annalisa Tolomini, lo scorso dicembre arrivata terza assoluta a Ginnastica in festa, la più importante manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Ginnastica Italiana, laureanda in Scienze dell’alimentazione, è istruttrice presso la Gymnica Cremona, la realtà cremonese, nata dalla passione dei genitori, che coinvolge centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi nella ginnastica artistica e ritmica, acrobatica e multisport kids e bambini, ma anche con corsi salute&fitness, funzionale, calisthenics e altro ancora favorendo la “ginnastica per tutti”.

A completare il parterre degli ospiti Nino Vialli, fratello del compianto Gianluca Vialli, e dunque testimone diretto di come lo sport e i suoi valori si vivono all’interno di una famiglia, anche ai più alti livelli.

Con questa iniziativa la Commissione Cultura della Parrocchia di Cristo Re intende offrire una serata di riflessione sul significato autentico della competizione sportiva, con l’importanza di educare i più giovani non solo a giocare bene, ma soprattutto a stare bene dentro il gioco. Un ruolo in cui risulta fondamentale il ruolo dei contesti di base, degli oratori, delle società educative, di tutte quelle esperienze che continuano a insegnare che lo sport è prima di tutto un’esperienza di crescita umana, diventando anche vera e propria “scuola di pace”.

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