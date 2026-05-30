Mix Markt sotto attacco: ladro riesce a entrare dopo che un’auto sfonda la vetrina

È bastata una station wagon lanciata a tutta velocità contro la porta a vetri per aprire la strada a un colpo solitario. È successo la notte scorsa, intorno alle 4.40, al Mix Markt di via Grado 24: un singolo malvivente ha sfruttato il varco aperto dall’auto per introdursi nel negozio, ignorando completamente la merce sugli scaffali e puntando dritto alla cassa.

Il bottino, però, si è rivelato magro: non più di 150-200 euro in contanti. Ben più pesante, per il titolare, il conto dei danni: la porta automatica a vetri è andata completamente distrutta e dovrà essere sostituita. Nonostante tutto, il negozio ha regolarmente riaperto i battenti.

A scoprire l’accaduto, questa mattina, è stato un cliente di passaggio: notata la vetrina sfondata, ha immediatamente allertato i proprietari, che hanno potuto così constatare i danni e sporgere denuncia.

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