Ordine degli architetti: inaugurata la nuova sede, tra progetti e qualche novità

Un vero e proprio “Open Day”, pensato non solo per far conoscere i nuovi spazi ma anche per parlare di futuro.

È stata inaugurata, tra incontri e momenti conviviali, la nuova sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Cremona, aperta in via delle Vigne 184.

Un passaggio ritenuto necessario dopo la scelta, avvenuta alcuni mesi fa, di rendersi indipendenti dall’Associazione Professionisti.

Nel corso della mattinata i rappresentanti dell’Ordine hanno incontrato gli iscritti per raccogliere esigenze, criticità e proposte, oltre che per illustrare le linee guida della nuova organizzazione.

Al centro della giornata è stato presentato Archivision, il nuovo palinsesto culturale e formativo. “Lo abbiamo ideato per permettere agli iscritti di portare idee all’interno del tavolo dedicato alla formazione e alla cultura – ha spiegato il presidente provinciale Giuseppe Cabini – con l’obiettivo di organizzare eventi che non riguardino solo l’architettura, ma che spazino anche nell’arte, nel design, nella poesia, nella musica. Vogliamo aprire l’architettura alla città e al territorio, condividendo con i nostri iscritti le loro aspettative”.

Cabini ha poi ricordato l’importanza del rapporto con le scuole, un fronte su cui l’Ordine intende investire. Quest’anno è stato avviato un progetto a Crema nell’ambito dell’iniziativa nazionale Abitare il Paese, coinvolgendo l’Istituto Munari in un lavoro dedicato agli spazi urbani della città. L’inaugurazione dei progetti realizzati dagli studenti è prevista per il 6 giugno.

La nuova sede rappresenta dunque l’avvio di un capitolo che punta a rafforzare la presenza dell’Ordine sul territorio.

“Ci stiamo assestando – ha aggiunto Cabini – perché il passaggio è stato importante e ci sono ancora molti aspetti organizzativi da definire. L’obiettivo è essere sempre più vicini agli iscritti”.

In quest’ottica, dal 9 giugno sarà attivata una segreteria decentrata a Crema: ogni primo martedì del mese una persona dedicata sarà presente presso il Modulo Eco per offrire supporto agli architetti della zona.

L’intenzione è di replicare il servizio anche verso Casalmaggiore. “Stiamo cercando uno spazio e un accordo con il Comune – ha concluso Cabini – e ci stiamo già lavorando”.

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