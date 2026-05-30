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Ponte sullo Stretto, Vannacci “Attirerà capitali e altre infrastrutture”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo a favore di qualsiasi infrastruttura e questo vale anche per il ponte sullo Stretto: qualcuno dice che in Sicilia sarebbe più opportuno tappare le buche nelle strade, realizzare altre infrastrutture che sono carenti, ma sono discorsi che vanno avanti da trent’anni e oggi non abbiamo né il ponte né il resto”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a margine di un incontro elettorale a Palermo.

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