Ponte sullo Stretto, Vannacci “Attirerà capitali e altre infrastrutture”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo a favore di qualsiasi infrastruttura e questo vale anche per il ponte sullo Stretto: qualcuno dice che in Sicilia sarebbe più opportuno tappare le buche nelle strade, realizzare altre infrastrutture che sono carenti, ma sono discorsi che vanno avanti da trent’anni e oggi non abbiamo né il ponte né il resto”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a margine di un incontro elettorale a Palermo.

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