Prosegue il rinnovamento dell’illuminazione artistica di Piazza del Comune e vie limitrofe

Dopo il rinnovamento dell’impianto illuminotecnico di Palazzo Comunale e della Loggia dei Militi, nei giorni scorsi sono stati effettuati interventi nella zona circostante la Cattedrale nell’ambito del programma, deciso dall’Amministrazione e realizzato dal gestore Edison S.p.A., volto alla valorizzazione del centro storico riqualificandone l’illuminazione pubblica ed artistica.

Gli interventi sono avvenuti in via Baldesio, in largo Boccaccino, sotto i portici della Cattedrale, sul Battistero e sull’edificio che ospita la filiale del Banco BPM, mentre sono in corso quelli in piazza S. A. Maria Zaccaria. E’ infine già terminata la sostituzione dei corpi luminosi in Cortile Federico II: al loro posto ne sono stati infatti collocati di nuovi a led, più efficienti sotto l’aspetto energetico, scelti per irradiare una luce migliore che mette in risalto le caratteristiche architettoniche di questo spazio.

Nei prossimi mesi proseguiranno gli interventi per riqualificare l’illuminazione delle vie più prossime a Piazza del Comune per culminare con il rifacimento di quella del Torrazzo, simbolo per eccellenza di Cremona. Il tutto, salvo imprevisti di carattere tecnico, si concluderà prima della stagione autunnale.

“La riqualificazione degli impianti illuminotecnici dei principali monumenti che si affacciano su piazza del Comune, nonché delle vie adiacenti è un passaggio di grande rilevanza per la valorizzazione del centro storico e dell’intera città – dichiara l’assessore Luca Zanacchi – Gli interventi si concluderanno prima dell’autunno e l’effetto sarà quello di una piazza del Comune, con i monumenti che la circondano o limitrofi, ancora più suggestiva”.

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